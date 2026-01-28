Kryzys urodzeń w Polsce. Scenariusz z najgorszych prognoz już się realizuje
Z demografią w Polsce jest źle nie od wczoraj. Jednak najnowsze dane GUS są gorsze od najsłabszych prognoz.Anakee
Komentarze (184)
Przecież ten scenariusz jest tak samo odrealniony jak optymistyczny i obecna sytuacja jest znacznie gorsza niż najbardziej pesymistyczne przewidywania GUS.
Parę lat temu jak pracowałem w budżetówce mieliśmy zrobić raport dla GUS o pensjach, stanowiskach itp. Trzeba było to zrobić przez nasz system który wysyłał raporty do GUS.
Jakie tam głupoty musieliśmy wpisywać to głowa mała. Nawet stanowiska trzeba było wymyślać bo dyrekcja "zarabiająca" więcej niż ma w widełkach nie łapała się do zdefiniowanych przez GUS szablonów.
nie będzie komu się uczyć więc zamkną szkoły, przedszkola, chodzić do kościoła, dawać na tace, po kolędzie, na pogrzeb, na ślub itd..
nie będzie komu płacić podatków i tym utrzymywać polityków
jak nie będzie nikogo, to politycy nie będą mieli czego wydawać na swoje wały i przekręty.
No kto by się spodziewał, że jak zaczną
Więc rynek sam już wskazał skąd będą nowi mieszkańcy Polski zapraszani do jeb..pracowania na moją emeryturę ( ͡~ ͜ʖ ͡°) o ile nic mnie nie
@PrezesBoss: i to jest największy ból. Dodatkowo nie będzie miał kto chronić betonowego złota przed kałmucką szarżą.
Niestety winni jesteśmy my, naród. Rządy POPiSu nauczyły się, że
Nie trzeba tak latać z papierami, komputery robią większość roboty a mimo to budżetowka puchnie, nawet zwolnien nie było.