Podczas studniówki uczniów z Lubania doszło do awantury. 19-latek towarzyszący jednej z uczennic próbował siłą wyprowadzić ją z sali w nieznanym celu, uderzył opiekuna i pobił kolejnego interweniującego mężczyznę. W trakcie szarpaniny pogryzł też ochroniarzy. Prawdopodobnie był pod wplywem.