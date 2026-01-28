Bananowy 19-latek z zarzutami po studniówce. Czy poniesie karę?
Podczas studniówki uczniów z Lubania doszło do awantury. 19-latek towarzyszący jednej z uczennic próbował siłą wyprowadzić ją z sali w nieznanym celu, uderzył opiekuna i pobił kolejnego interweniującego mężczyznę. W trakcie szarpaniny pogryzł też ochroniarzy. Prawdopodobnie był pod wplywem.El_Kamilos23
Komentarze (102)
Dla piwniczniaka bordo-przegrywa @El_Kamilos23 zapewne tak. Trzeba kupić garnitur, psiknąć się jakimś perfumem, ostrzyc i ogolić. Klasyczne bananowe zachowania, nie dla przegrywa to xD
taka schizofrenia gogiczna, totalne zatracenie realności co jest ważne a co nie
Raczej będzie więzienie na twardo, bo gówniarz prawie zabił człowieka. Naćpany i z 1.5 promilami.
Już nie mówiąc o tym co chciał podobno zrobić lasce...
u mnie nawet kelnerzy byli xD
i co z tego jak było whoyoowo, jakieś amdki ochotniczki wąchały ludziom szklanki w poszukiwaniu alko, nie można było wyjść zapalić, żenada