Nagranie z kamery ujawniło wstrząsającą prawdę. Tragedia w Ziębicach
Nowe fakty w sprawie tragedii na przejeździe kolejowym w Ziębicach z grudnia 2025 roku. W wypadku zginęło młode małżeństwo, osieracając 3-letnią córeczkę. Wiedzieliśmy, że rogatki nie były opuszczone. Teraz wyszło na jaw, że nie działała także sygnalizacja świetlna. To nie był pierwszy raz.wilgaroksa
Komentarze (84)
@LudzieToDebile: Tylko na połowie przejazdów nic nie widać, bo ekrany dźwiękochłonne, budka dróżnika, elementy automatyki szlabanu, krzaki czy coś.
A w miejscu gdzie widać na odległość która mogłaby coś pomóc, to już przednimi kołami stoisz na szynie.
@LudzieToDebile: No właśnie to jest jedna z metod ;)
Najbardziej mnie bawią ludzie co trąbią na mnie, bo przecież szlaban podniesiony, to po cholerę zwalniać.
A wystarczyłoby jak w Czechach: trzecie światło informujące o stanie automatyki kolejowej.
- światło mruga? - można zaufać automatyce
- światło nie mruga? - traktujesz przejazd jakby zaraz miał cię p--------ć pociąg jadący 160 km/h
Po co wymyślać koło na nowo?
@dbanel: Tylko to trochę inna sytuacja, bo jeżeli jest sygnalizacja, która powinna działać to nie można porównywać z tym jak wchodzą piesi na przejścia. Niestety sygnalizacja na przejazdach w przeciwieństwie do sygnalizacji na skrzyżowaniach czy przejściach dla pieszych nie ma sygnału możesz jechać, a jedynie sygnał stop, więc człowiek nawet nie ma jak się
https://tvn24.pl/krakow/nowy-sacz-prawomocny-wyrok-po-wypadku-na-przejezdzie-kolejowym-w-szaflarach-zginela-kursantka-egzaminator-skazany-st7174047