Już kiedyś w podobnej kwestii pisałem że nasz system zabezpieczeń na kolei to taki sowiecki spadek. Kierowca nie dostaje ŻADNEJ informacji zwrotnej czy system działa czy nie, nie wiadomo czy przejazd jest kategorii A czy kategorii B.

A wystarczyłoby jak w Czechach: trzecie światło informujące o stanie automatyki kolejowej.

- światło mruga? - można zaufać automatyce

- światło nie mruga? - traktujesz przejazd jakby zaraz miał cię p--------ć pociąg jadący 160 km/h Pokaż całość