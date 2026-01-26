P-----c Eksploatacyjna - O Której Się Nie Mówi (Bo Ofiarą Jest Mężczyzna)
Do bólu stereotypowe historie gdzie na barkach mężczyzny spoczywa byt rodziny a ona tylko korzysta i ocenia twierdząc, że to ona robi najwięcej będąc sama, bo jemu zależy tylko na karierze zaniedbując dom. Tzw. delegowanie dorosłości w której kobiety doskonale się potrafią umościć i zagrzać.Instynkt
Komentarze (81)
najlepsze
Mężczyzna wiek emerytalny 65 lat - średnia długość życia 73.
Kobieta wiek emerytalny 60 - średnia długość życia 83.
Ale pewnie kobiety mają emerytury mniejsze co nie? Nie.
Emerytura jest obliczana bez uwzględniania płci - obie płcie otrzymują tak jakby żyli do 78 roku życia
Czyli kobietom liczymy emerytury do 78 roku życia ALE ŻYJA 83 - czyli kobiety dostają 23%
A dbanie o ognisko domowe... na którym już niekoniecznie pojawia się obiad?
A sprzątanie... w którym mężczyzna musi pomóc?
A wymyślanie problemów, hę? Kto w tym wyręczy?
A bycie wożoną czy sponsorowaną to niby proste jest?
Albo bycie rozpuszczoną księżniczką to myślicie, że niby samo przychodzi?
@bregath: Jak sobie taka wziął na utrzymanie to tak. Każdy sobie rzepkę skrobie.
Chyba, że twoja wybranka wniesie do niego odpowiednio (!) więcej, bo ma więcej praw i jest faworyzowana w sądach itp. Dawniej kobiety wnosiły posag i to był konkret - jakaś działka, mieszkanie, pole czy warsztat. Po ślubie darowizna 50% na małżonka i
Nawet są plusy jak się z taką rozwodzisz bo nie ma zagrożenia płacenia na nią alimentów, wszystko jest do podziału na pół.
@MCbT_00: Bo takie baby są najgorsze kolego. Zneurotyzowane stresem, dodatkowo z męskimi cechami.
Przy okazji, jest ich ekstremalnie mało, a ich hipergamia zazwyczaj tworzy z nich samotne stare baby, ekstremalnie często to też rozwodniczki. Jej pieniądze to jej, twoje to jej i twoje.
Tutaj nie ma łatwego wyjścia. Boss bitch to
@kasan1512pl: kiedy Ty masz na to czas przy dzieciach? Tak serio, kiedy?
@BiznesJanusz: myślę, że jakby byli meżczyznami to by nie mieli tego problemu
Myślę, że to tylko Twoje przemyślenia
Wyobrażacie to sobie? Płacicie 200 zł czy więcej za sesje z typem, który nie jest świadomy tego, że też możesz być ofiarą, i jeszcze ci robi pranie mózgu, że sam się stawiasz w takiej sytuacji i tak dalej. To wcale nie brzmi jak patriarchat, z którym on tak gorąco walczy, wcale...
Tacy "twórcy"