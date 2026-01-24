Plac zabaw z granulatu opon może uwalniać szkodliwe substancje
Nowe badania UMCS wskazują, że granulat gumowy z recyklingu opon używany na placach zabaw i boiskach uwalnia szkodliwe substancje chemiczne. Naukowcy dowiedli, że im drobniejsza jest frakcja granulatu, tym wyższa emisja toksycznych związków organicznych i metali, w tym cynku i miedzi.FredOnizuka
Komentarze (38)
https://www.kuow.org/stories/does-playing-soccer-on-artificial-turf-increase-cancer-risk-especially-in-kids
A tu o badaniach granulatu na polskich boiskach:
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/przyszkolne-boiska-truja-dzieci-urzednicy-dyskutuja-o-normach/pjgesqh?utm_source=copy-link&utm_medium=social&utm_campaign=share-button
Nawet do 2-3 lat (potem trochę inaczej) jak jest cieplej czuć charakterystyczny zapach węglowodorów aromatycznych (skrajnie rakotwórcze). Te maty zrobione są z przetworzonych opon i gumowych odpadów przemysłowych.
A świeżo położone to już w ogóle. Widziałem małe dzieci bawiące się na tym (raczkujące). Chore.
Ludzie to zgłaszają, a urzędnicy robią z ludzi idiotów, że niby wszystko jest w porządku mimo, że mają przedstawiane wyniki badań.
Normy nie
Przecież do tego nie trzeba było naukowców. Tylko u nas mogli wpaść na takie głupie pomysły aby robić z tego boiska i place zabaw, jeszcze się tym szczycąc z jakiego zajebistego materiału nie jest zrobione. A gminy płaciły od cholery pieniedzy za ten syf za który zapłacą drugi raz, utylizując go xd.