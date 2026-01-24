Pisałem już o tym wcześniej.

Nawet do 2-3 lat (potem trochę inaczej) jak jest cieplej czuć charakterystyczny zapach węglowodorów aromatycznych (skrajnie rakotwórcze). Te maty zrobione są z przetworzonych opon i gumowych odpadów przemysłowych.

A świeżo położone to już w ogóle. Widziałem małe dzieci bawiące się na tym (raczkujące). Chore.

Ludzie to zgłaszają, a urzędnicy robią z ludzi idiotów, że niby wszystko jest w porządku mimo, że mają przedstawiane wyniki badań.

Normy nie Pokaż całość