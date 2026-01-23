Mózgi naszych dzieci są wręcz zalewane smartfonową dopaminą
Smartfon w pokoju dziecka realnie szkodzi nauce obniża koncentrację, skraca sen i pogarsza wyniki szkolne. Ogólnopolskie badanie pokazuje, że ekrany są dziś jednym z głównych czynników dezorganizujących edukację dzieci i młodzieży.ma2018_z
74
@sosiwoczostkowe: większość ludzi nie ma pojęcia co to jest uzależnienie. Ten termin jest nadużywany co powoduje, że traci na znaczeniu lub staje się narzędziem manipulacji i formą nacisku.
Natomiast prawda jest, że nadużywamy telefonu, tableta, komputera. A jednocześnie "ta pseudo używka" stała się naszym narzędziem pracy
Zablokujcie sociale, dajcie im tylko whatsapp do gadania z koleżankami/kolegami, nie pozwólcie grać na telefonach ale w zamian dajcie im gry na komputerach czy playstation.
Różnica jest KOLOSALNA.
Gra tylko czesc, wiecej korzysta z typowych socjali tak do budowania swoich relacji jak ogladania "influencerow".
Natomast mam problemy z skupianiem uwagi, czytaniem dłuższych tekstów, a także bardziej merytorycnym wysławianiem się. Dlaczego? A no, bo od kilku lat zajmuje się monitoringiem informacji w necie, w pracy. Szybkie wylapanie najistotniejszych kwesiti, opisanie lub przeklejenie informacji, następna informacja. Nie
Raczej trzeba skupić na tym jak to wykorzystać