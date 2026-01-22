Wrocław wprowadził całoroczny zakaz fajerwerków, petard, rac i ogni sztucznych!
Rada Miejska Wrocławia wprowadziła w czwartek bezwzględny zakaz używania fajerwerków, petard, rac i ogni sztucznych. O zakazie trzymania psów w blokach na razie cisza!Kowal13
- #
- #
- #
- #
- #
- 155
- Odpowiedz
Komentarze (155)
najlepsze
Pomyśleć, że jeszzcze 15 lat temu potrafili zaprosić dużą grupę pirotechniczną i ściągnąć do miasta tysiące turystów, a na Sylwestra robiąc taki pokaz, że nie dało się do rynku przecisnąć.
Soja powinna zostać w Polsce zabroniona.
https://www.youtube.com/watch?v=H1855mT51VU
A w mieście obok zawsze co roku o tej porze była fajna tradycja palenia choinek świątecznych. Mieszkańcy przynosili drzewa, robiło się giga ognisko, były kiełbaski, fajny klimacik.
Zaprzestali tego bo ojej ekologia, dym, powietrze, chlip chlip. XD
No żenada po prostu.
@Indoctrine: Tak tak bo na pewno będą w Sylwestra lata po nocy i wystawiać za takie coś mandaty. Oni nawet często bieżących interwencji nie dają rady ogarniać a co dopiero takie coś.
@Matylda_Megara fajnie że wrzucasz kolektewistycznie Polaków do jednego wora razem z sobą. Podaj argument dlaczego nawet raz w roku w Wrocławiu nie będzie można strzelać fajerwerkami? Logiczny a nie typu że psia mam która nie umie dziecka zrobić ma problem z swoim kundlem. Btw, halaśliwe i problematyczne g---o to psy? ( ͡° ͜ʖ ͡°)
https://www.wroclaw.pl/komunikacja/wykolejenie-tramwaju-legnicka-mpk-wroclaw-utrudnienia-objazdy-zdjecia " Po godz. 13 ruch został przywrócony."
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/zderzenie-tramwajow-na-placu-jana-pawla-ii-we-wroclawiu-sa-osoby-ranne/t9pjm72 "Do zderzenia doszło około godz. 14.40"