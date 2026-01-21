Europejskie organizacje szykują alternatywę dla X Elona Muska. Nazywa się W
Europa przygotowuje start W - nowej platformy społecznościowej jako alternatywy dla X Elona Muska. Serwis ma stawiać na weryfikację tożsamości, walkę z dezinformacją, ochronę danych i europejski hosting. Platforma została zaprezentowana w Davos, ale jeszcze nie ruszyła dla masowych użytkowników.occultronaut
Komentarze (101)
to ja w takim razie podziękuję, ale na pewno znajdzie się dużo chętnych np. wśród polityków, czy urzędników
@KusanagiNoTsurugi: alternatywa to opanowanie portalu przez boty, dzięki którym 2/3 Polaków ma konto na X. Albo jedno, albo drugie.
@sawes1: Raczej nie płaczą że są cenzurowani (bo nie są, prawda?), tylko płaczą że nie mogą cenzurować.
to co obecnie śmiga po X i ma się dobrze to ułamek tego nawet na WYKOP i masz bana
obecnie są 2 serwisy gdzie praktycznie można mówić wszystko: X oraz sadol
na X mam konto od 2015r i 1 usuniętą przez serwis wiadomość
No i mamy wspaniały przykład osoby która lubi dezinformacje tak że nawet daje obrazek z błędem XD
vs
dobrze nam już znane cenzorskie i inwigilacyjne zapędy
Zaufaj nauce.( ͡° ͜ʖ ͡°)
Wieszczę sukces, zwłaszcza ilość użytkowników powali jak będą się musieli weryfikować dowodem tożsamości by założyć to cudo. XD
Co do samej idei używania tego do rejestrowania się / logowania się do jakiegoś g---o klona X, to pozostawię bez komentarza.
Zresztą ta funkcjonalnośc jest raczej mało popularna w Europie, więc użytkowników będzie tam tyle co na Albicle XD
@konradpra: i powinno. A co ma za znaczenie co to za strona? Toż to może być kontrolka i nic więcej. Przecież Twoje logowanie to też kontrolka tylko byle jaka, jakieś ip, jakieś tam komputery, masakra dla policji, w ciul złotych monet z podatków żeby Ciebie znaleźć ale się da bez kłopotu. Zwracam uwagę, że miłośnicy prywatności logują się na komórkach