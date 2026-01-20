Strzelił sobie w głowę i... wyzdrowiał. Najbardziej paradoksalny przypadek w ...
1988 George cierpiał na tak silne OCD (natręctwa), że mył ręce setki razy dziennie i musiał rzucić szkołę. W przypływie rozpaczy próbował popełnić s---------o, strzelając sobie w usta. Kula kalibru .22 przeszła przez lewy płat czołowy, wykonując przypadkową lobotomię. Efekt? George przeżył...awres
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 40
- Odpowiedz
Komentarze (40)
najlepsze
@scoria: jak nie? ja bym polecił ją co najmniej połowie polityków... niezależnie od efektów gorzej nie będzie...
a pocisk .22 jest mały ( ͡° ͜ʖ ͡°)
@epicentrum_chaosu: chcesz robić badania nad robieniem z ludzi bezmózgich warzyw?