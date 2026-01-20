To jeden z najbardziej niesamowitych przypadków w historii neurochirurgii. Kula przypadkowo wykonała coś na wzór lobotomii, uszkadzając połączenia w korze przedczołowej odpowiedzialne za obsesje. Paradoks polega na tym, że współczesna medycyna faktycznie stosuje podobne (choć kontrolowane) zabiegi jak głęboka stymulacja mózgu przy opornym OCD. Przypadek George'a był brutalnie skuteczny, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie polecałby takiej "terapii".