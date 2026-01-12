Mam dwóch znajomków co flipowali mieszkania.

Jeszcze 2 lata temu mówili że "spoko i tak jestem dużo do przodu", "zaraz odbije" "najwyżej wynajmę"itp.; z pół roku temu temat umarł. Coraz mniej aktywni. Monotematyczność się skończyła. Teraz jeden już ostro narzeka. Oczywiście on niewinny. Jak mu przypomniałem że sam się chwalił jak nakręcał ceny za kurniki to się obraził. Widzę, że z ceny też już spuścił 30% i nadal wisi na haku