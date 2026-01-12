Zimny prysznic dla deweloperów w Warszawie. Zostali z mieszkaniami
Robotnicy już dawno zeszli z placu budowy, a mieszkania wciąż niesprzedane. Nawet po kilkanaście w inwestycji.DawidParzyk
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 78
- Odpowiedz
Robotnicy już dawno zeszli z placu budowy, a mieszkania wciąż niesprzedane. Nawet po kilkanaście w inwestycji.DawidParzyk
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (78)
najlepsze
Niech zdychają
Streszczenie
Deweloperowi zostało do sprzedania 10% mieszkan
Wykopek mówi "kilkanaście" bo boi się napisać że 90% już zostało
#bekazeditoresa
@CrytekPL: lepsze 8k w korpo w wwie i klitka 40m od 4k u janusza na wsi i pokój u starych w ruderze.
Jeszcze 2 lata temu mówili że "spoko i tak jestem dużo do przodu", "zaraz odbije" "najwyżej wynajmę"itp.; z pół roku temu temat umarł. Coraz mniej aktywni. Monotematyczność się skończyła. Teraz jeden już ostro narzeka. Oczywiście on niewinny. Jak mu przypomniałem że sam się chwalił jak nakręcał ceny za kurniki to się obraził. Widzę, że z ceny też już spuścił 30% i nadal wisi na haku (
A marzeniem byłby podatek katastralny jeszcze (｡◕‿‿◕｡)
@editores: hau hau hau :D