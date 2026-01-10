Naczelnik szczecińskiej policji w sylwestra: 2 promile, bójka, pogotowie. Brawo!
Do skandalicznej sytuacji z udziałem Bartosza Ł., Naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu Szczecin Śródmieście miało dojść w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w jednym z klubów na terenie Szczecina. Patusiarstwa w Policji cd. Pomagamy xD Chronimy xDDBuckshot_00
Zawsze twierdziłem, że łobuz kocha najmocniej a różowe najwyraźniej lubią to ¯\(ツ)/¯ One się do tego nie przyznają ale przecież tak funkcjonuje np mnóstwo krypto-gejów.
Tak, nie ma czegoś takiego. Każdy zawód opłacany z pieniędzy publicznych powinien być zawodem kontroli społecznej. Jeśli taka organizacja ma swoje władze, to powinny one odpowiadać przed społeczeństwem, i przez społeczeństwo być rozliczane. Teraz podlegają pod polityków i są po prostu partyjnymi przybudówkami. W życiu obecnie bym nie zaufał policjantowi, on nie służy społeczeństwu tylko politykom.
lekarz lekarza
itp
to po sluzbie nie moze pic alkoholu?