Zawód zaufania społecznego xD

Tak, nie ma czegoś takiego. Każdy zawód opłacany z pieniędzy publicznych powinien być zawodem kontroli społecznej. Jeśli taka organizacja ma swoje władze, to powinny one odpowiadać przed społeczeństwem, i przez społeczeństwo być rozliczane. Teraz podlegają pod polityków i są po prostu partyjnymi przybudówkami. W życiu obecnie bym nie zaufał policjantowi, on nie służy społeczeństwu tylko politykom.