Sam nie wiem, kto tu jest tym złym, Cloudflare, który podsłuchuje niemal cały Internet, oferując usługi po kosztach, przez co w każdym roku odnotowują ogromne milionowe straty, a jednak jakimś cudem jeszcze nie zbankrutowali (wszyscy domyślamy się dlaczego i kto ich finansuje, wszak dane to nowa waluta :D). Czy włoski rząd, który przesadza w chronieniu korporacji, wprowadzając przesadnie restrykcyjne prawo antypirackie. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )