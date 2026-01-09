Cloudflare ukarane grzywna bo nie cenzuruje internetu we Włoszech.
Cloudflare mialo cenzurowac tresci na poziomie DNS w przeciagu 30 minut od zgloszenia. CEO Firmy odpowiada ze z uwagi na ukaranie firmy grzywna, Cloudflare rozważa zaprzestanie darmowych pakietow dla uzytkownikow z Wloch, usuniecie serwerow cachujacych z Włoch i pare innych opcji.Dorodny_Wieprz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 23
- Odpowiedz
Komentarze (23)
najlepsze
Szczerze im kibicuje.
Używasz, ale tego nie wiesz. A dokładniej dostawcy używają i oczywiście nie masz wpływu i to jest problem. Otóż CF robi ciekawą rzecz. Masz zieloną kłódkę więc myślisz - jestem bezpieczny. Jednak zielona kłódka w CF jest do serwera CF, potem ruch jest odszyfrowywany, modyfikowany i puszczany dalej do serwera docelowego.
A cel
@voot: po co tak kłamiesz? Przecież te głupoty można zweryfikować w jakieś 1,5 sekundy ¯\(ツ)/¯
Oczywiście, że cloudflare zarabia, bo sprzedaje swoje usługi i to drogo. Darmowy plan to się nadaje dla bloga o szyciu skarpetek albo sklepu internetowego z karmą dla żab, ale cokolwiek z nieco większym ruchem czy potrzebami będzie musiało już
(－‸ლ)
@Antydemokrata2: święte słowa.
Nie zapominajmy, że Churchill miał interes w tym, żeby chwalić demokrację - dzięki niej został premierem i stał się bogaty. Gdyby musiał się wykazać kompetencją to by tak daleko nie zaszedł, zwłaszcza po swoim blamażu pod Gallipoli.
https://blog.cloudflare.com/kiwifarms-blocked/
Bo nie cenzuruje internetu na całym świecie*
To musiałoby być zrobione globalnie. Każdy kto by używał ich DNSa by był dotknięty
równie dobrze można zrobić nowe aliasy domen i co im da że cloudflare coś zrobi? xd