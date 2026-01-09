To najlepszy tl;dr, jaki mogłem zrobić, oryginał zmniejszony o 80% (nie jestem botem)

Oszuści wcześniej wystawiają fałszywe ogłoszenia sprzedaży w internecie, często na popularnych platformach. Celowo podają błędny numer telefonu do płatności BLIK, licząc na to, że kupujący nie zwróci uwagi na szczegóły. Pieniądze trafiają wtedy nie do sprzedawcy, lecz na konto zupełnie przypadkowej osoby. Następnie przestępca kontaktuje się z tą osobą i nakłania ją do przekazania środków dalej, już bezpośrednio do Pokaż całość