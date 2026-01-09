Nowe oszustwo BLIK w Polsce - uważajcie na przelewy z nieznanych numerów!
Nowy przekręt z BLIK w Polsce. Sprawdź, jak działa oszustwo z błędnym przelewem, dlaczego jest groźne i co zrobić, aby nie stać się nieświadomym pomocnikiem oszustów.BigBadDice
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 127
- Odpowiedz
Komentarze (127)
najlepsze
@benzyna_abstrakcyjna: Umysłowemu robactwu nie wytłumaczysz. On myśli że przelew przez pomyłkę albo znaleziony portfel czy telefon są już jego bo "znalezione nie kradzione". Zasady zasadami, ale stówka piechotą nie chodzi.
Tylko, że dorosło nam pokolenie aspołecznych dziwolągów, mających fobie odezwania się ustami do drugiej osoby, wychowane na komunikatorach. Dla nich rozmowa dźwiękowa jest nie do przejścia.
Oszuści wcześniej wystawiają fałszywe ogłoszenia sprzedaży w internecie, często na popularnych platformach. Celowo podają błędny numer telefonu do płatności BLIK, licząc na to, że kupujący nie zwróci uwagi na szczegóły. Pieniądze trafiają wtedy nie do sprzedawcy, lecz na konto zupełnie przypadkowej osoby. Następnie przestępca kontaktuje się z tą osobą i nakłania ją do przekazania środków dalej, już bezpośrednio do
Może bym się zorientował że coś nie tak, ale w przelewach z blik często nie ma info o numerze telefonu więc kto wie
@benzyna_abstrakcyjna: Toteż można odesłać przelew na numer konta, z którego przelew przyszedł. Nie bawisz się w żadne telefony, a i masz całkowitą pewność, że pieniądze wróciły tam, skąd wyszły.
Pewnie te
@elfie69: Ale co się nie trzyma kupy? Przecież tymi dwoma krokami robią sobie dupochron i jak oszukany z OLX zgłosi sprawę na policję i ta wreszcie ruszy z działaniami to z automatu pójdą do Ciebie. Zanim im przekażesz nowy numer i coś z nim zrobią to scammer już dawno zlikwiduje numer/konto i zatrze ślady
Rozumiem, że po jakimś czasie pojawi się zgłoszenie na mój numer i przyjdzie policjant oraz pismo z banku, że mam pieniądze zwrócić, bo w innym przypadku: chyba pierwszy raz lajkowanie młyna wodnego podziałało i jemy za nieswoje.
prawda? ( ͡º ͜ʖ͡º)
1. Do banku wysyłamy reklamacje, że błędnie wysłaliśmy przelew, bądź się pomyliliśmy. I prośmy bank, żeby skontaktował się z bankiem do którego należy rachunek odbiorcy. Oni to wiedza po numerze telefonu. I prośba o zwrot do tej osoby.
2. Bank odbiorcy przelewu ma 2tygodnie na udzielenie informacji + 2tygodnie na odpowiedź posiadacza rachunku błędnie wysłanefomblika
O ile ktoś go zauważy