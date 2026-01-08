Polska administracja jest uzależniona od oprogramowania Microsoftu?
Polska administracja publiczna wyklucza oprogramowanie inne niż usługi Microsoftu. Jednocześnie warunki przetargów wykluczają alternatywnych dostawców, stanowiących konkurencję dla amerykańskiego przedsiębiorstwa.Samwoj
Komentarze (58)
Tak, a o co chodzi? ¯\(ツ)/¯
Same szkolenia i utrzymanie by pochłonęły 2x więcej sosu niż kosztuje oprogramowanie MS. Chyba wszyscy zapomnieli jakie tuzy robią w administracji.
Gdyby chcieć wprowadzać rozwiązania open source to ok o ile jeszcze wyobrażam sobie Libre Office zamiast MS to już brak Windows zupełnie nie, bo np:
1. Program płatnik z ZUSU działa tylko na windows
2. AD
3. biurowe grażynki dostałyby
Miło by było to zmienić ale niestety alternatyw obecnie nie ma.
Rozumiem, że dla grania to Linux jest superancki i w