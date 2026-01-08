Sąsiedzi musza mieć przej...ne. Jeśli wizyty odbywają się od 6 do 22, to co godzinę przewija się tam ok. 2000 osób. Czyli co minute na klatkę schodową wchodzą 33 osoby. Pier...lca można dostać. Pewnie drzwi wymontowali, aby usprawnić ruch. Zakładając, ze każdy ogląda mieszkanie przez 5 minut, to jednocześnie może w mieszkaniu przebywać 165 osób na 63 m2.