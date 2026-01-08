Ronson i fałszywy tłum chętnych. Skrypt obnaża manipulację licznikiem odwiedzin
Deweloper Ronson wywiera presję, pokazując ilu "klientów" ogląda ofertę w danym dniu. Jeden z internautów napisał program weryfikujący ten mechanizm. Wnioski? Licznik nie zeruje się o północy, a "osoby" to zwykłe odświeżenia strony. W ramach testu podbito licznik do 32 tysięcy na jednym mieszkaniu.whos_your_daddy_snakegirl
Postawić automat do kawy i deweloper może zrezygnować z deweloepeki <troll>
UOKiK już karał za fikcyjne "liczniki" promocji. Tutaj masz 14 mln zł kary m.in. za fałszywe odliczanie do końca promocji ale jak widać są "równi" i "równiejsi"
Źródło: https://decyzje.uokik.gov.pl/bp/dec_prez.nsf/0/6E04EB15C3652886C1258CA4003E8ACC/$file/Decyzja%20RKR%201_2025%20Azagroup%20wer.%20jawna.pdf
Czyli wprowadza w błąd.
Tam w nitce koleś fajnie to rozpisał, powołując się na konkretne dyrektywy. Od siebie dodam, że to nie jest nowość w branży bo taki Murapol stosował licznik, który ewidentnie był fałszywy, bo to był skrypt na zasadzie los(zakres).