jak zwykle szukanie kasy tam gdzie nie trzeba i tam gdzie jej nie ma zresztą, społeczeństwo się kurczy a jakoś urzędy nie, magia? A co z ziobro, typem z red is bad itd.? Znaleźli jakąś kasę czy jednak nie chcą jej szukać w niewygodnych miejscach i te wszystkie komisje, wyzywanie od złodziei w telewizjach 24/7/365 to tylko teatr dla frajerów? Jak zwykle lepiej uderzyć po kieszeni etatowca frajera...