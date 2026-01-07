"Skarbówka bierze na celownik nieformalne związki"
"Razem mieszkają, wspólnie opłacają czynsz, raty i wakacje. Na co dzień funkcjonują jak rodzina, ale formalnie są dla siebie obcymi ludźmi. Dla urzędów są parą bez formalnego statusu. Ten rozdźwięk między rzeczywistością a prawem bywa bolesny, zwłaszcza wtedy, gdy w grę wchodzą pieniądze."paramedix
Komentarze (102)
A wystarczyłoby drastycznie odchudzić państwo, wprowadzić ulgi podatkowe, przeorganizować podatki (podobno można) i dodać parę zmian. Ale po co :D.
Dalej głosujcie na popis, solidaruchów i komuchów. To wasza wina, ponad 30% Polaków XD. Dalej nazywajcie szurami ludzi, którzy mówią o koniecznym odchudzeniu państwa ze złogów, które miesięcznie pożerają
@PowiatowyBanan: przecież tam są tacy sami popaprańcy jak ci w PO czy PiS tylko jeszcze nie mieli szansy całkiem się ujawnić (ci z razem) psl już wcześniej pokazało co potrafi.
Najpierw jedna strona płaci za s-x a potem druga....
@FoolyKewly: no właśnie nie
@Miszczu_wszystkiego: te przepisy są od zawsze, ale wcześniej nie było narzędzi.
