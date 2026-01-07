Afera klubów go-go. 82 osoby, w tym policjant, oskarżone o wyłudzenia
82 osoby objął akt oskarżenia w sprawie grupy przestępczej popełniającej przestępstwa na szkodę klientów klubów go-go w kilku polskich miastach. Wśród oskarżonych jest stołeczny policjant, który był jednym z szefów grupy.Bobito
Plus taki, że wejściówka za free. Ale a-----l 2x tyle co w każdym barze, 50 zł za podrzędnego sikacza tyskiego. Dziewczyny brzydkie, nieumiejące tańczyć, gadka jak z drewnem. Atmosfery zero. Ale kumpel incel zachwycony, bo jakaś do niego zagadała.
@fifiak: na bank. Zwykle do takich klubów przychodzą jakieś kmioty, dekle lub nowobogaccy. Czasem jednak trafi się tam ktoś z dojściami, kto może narobić bubu. W Polsce ciągle rządzą gangsterzy, prawo jest pisane pod gangsterów i łatwe wyciągnięcie z więzienia, więc metody również są gangsterskie.
co drugi z tych ochrnoniarzy to były policjant albo policjant "po słuzbie", nietykalni
politycy mają udziały w mafijnych przedsiębiorstwach jak to, SLD miało ponoć "pod opieką" więcej maszyn do hazardu niż "pruszków"