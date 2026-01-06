Gdyby te wszystkie złe warunki dramatycznie opisane na filmie, miały zabić tego psa, to czysto teoretycznie psy by dawno wyginęły, bo szczególnie kundle zawsze tak mieszkały, a nawet gorzej. Większym zagrożeniem dla kundli obecnie, w mojej ocenie, są ich obrońcy niż Ci którzy zapewniają im takie warunki, skąd inąd narazie jeszcze zgodne z prawem.

Obecni obrońcy zwierząt starają się sprawić, żeby kundle w ogóle nie mogły się rozmnażać, a na rynku zostały Pokaż całość