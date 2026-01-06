Znalazłem pieska na państowym gruncie przy mrozie -8 . Góral kazał mi spier..
Znalazłem pieska w Banskiej Wyznej który prawodpodobnie całe życie spędził na łańcuchu. 2 stycznia 2026 zimny wiatr i -8 stopni. Szukam organizacji ktore moglyby profesionalnie skontrolowac co sie dalej dzieje z tym pieskiem.mirek_z_krakowa
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 157
- Odpowiedz
Komentarze (157)
najlepsze
i tak ze nie kazal placic za obejrzenie psa :P
Obecni obrońcy zwierząt starają się sprawić, żeby kundle w ogóle nie mogły się rozmnażać, a na rynku zostały
@mirek_z_krakowa: "Umęczone zwierze" nie biega radośnie dookoła i nie macha ogonem ( ͡º ͜ʖ͡º)
A co z dzikimi zwierzętami ?
Ojeju, biedne sarenki, króliki, kuropatwy, dziki, one tak same bez dachu nad głową na tym mrozie, woda w rzekach / kałużach zamarzła, jedzenie pod bryłą lodu / śniegiem, jak one przeżyją!!!!
Znajdźcie jakieś towarzystwo opieki nad zwierzętami które się nimi zajmie.
1. ten pies od zawsze tak żyje, były bardziej srogie zimy
Taki pijący latte z mlekiem sojowym, chodzący w rurkach mają najwięcej do powiedzenia, a znają życie tylko z youtuba.
Miałem okazję być w kilku mniejszych schroniskach, ta pewnie, psy miały podgrzewane budy, miski z gorącą wodą
To tak jakby sytuację głodzenia dziecka w polsce porównać do dzieci w afryce, bo przecież te mają gorzej.
@mirek_z_krakowa: Czy to Twój pies, że mu domu szukasz? Skoro ma budę i michę z żarciem, to raczej ma opiekuna, więc już drugiego mu szukać nie musisz ¯\(ツ)/¯ Serio uważasz, że psy w schroniskach mają lepiej? Byłeś w ogóle kiedykolwiek w takim schronisku? Zapewniam Cię, że wygląda zdecydowanie inaczej niż słodki sklepik ze zwierzątkami na różowych podusiach. Uważasz, że walka o każdego chrupka z innym psem w
@Hawwa: Tak, w schronisku ten pies przynajmniej nie zamarźnie na mrozie i dostanie szansę na zamieszkanie w normalnych warunkach.
@mirek_z_krakowa: I co Ci odpowiadali?
Chyba atencji. Wchodzisz w neta i znajdujesz działające w regionie odpowiednie organizacje i instytucje zajmujące się zwierzętami i tego typu tematyką i zgłaszasz. Do czego ci wykop potrzebny? ¯\(ツ)/¯
Nie dziwie się, skoro nie chciałeś zapłacić za pogłaskanie pieska. A Ty tam dobre kilka minut się z nim bawiłeś. Za darmo.