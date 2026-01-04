Samorządy nie wierzą, że Polki zaczną rodzić dzieci więc likwidują porodówki
Już w lutym porodówka w szpitalu w Turku będzie zlikwidowana. Oddział od lipca zeszłego roku był zawieszony. Podanym powodem była mała liczba porodów a także sytuacja finansowa szpitala. Od kwietnia do czerwca ub. roku miesięcznie nie rodziło się tam więcej niż siedmioro dzieci.galaxico
@MagicznyMariusz: wiek emerytalny powinien byc zrownany juz dawno i to bez wzgledu czy rodza czy nie rodza.
@tereska-kaczmek: wiara czyni czuba
@Zielonka021124: no to jest dobre pytanie. Moim zdaniem odpowiedzią nie jest: aby się mnożyć w celu poprawy sytuacji demograficznej kraju. No ale ludzie mają różne priorytety w życiu ¯\(ツ)/¯
Anna Maria Żukowska lubi to ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Swoją drogą w takich warunkach (że się mieszka samemu z żoną a 2 ludzi pracuje) to można co najwyżej wziąć do domu kota. Bo psa to już nie bardzo, no chyba że się hoduje jakieś zdziczałe bydlę w kojcu które ma służyć jako darmowy alarm. A dziecko to
@martty:
bo najwiekszym kosztem jest starsza osoba, a poza tym, inflacja spowodowala, ze koszty NFZtu takze wzrosna...
O to to. W obecnym świecie
Kobiety - nie można wymagać nic
Mężczyźni - należy wymagać wszystkiego
Przy takiej postawie długo ta kultura nie wytrwa