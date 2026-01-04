Jakby to było znalezisko o Ukrainie to byście pisali jakie to niegodne pomocy kreatury a połowa postów by była z VPN z translatora ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



Ale pewnie osoby które by to bagno ksenofobiczne zrobiły nawet nie wchodzą na takie znaleziska jak to. Nie ma jak zrobić nawiązania