Malbork: 1/4 urodzeń zarejestrowanych w gminie to dzieci urodzone za granicą
Czy w Polsce rodzi się jeszcze mniej dzieci niż to wynika ze statystyk? W Malborku na 1176 urodzeń - 316 dotyczyło dzieci urodzonych za granicą. To w sumie co czwarte dziecko (26%) wpisane w statystyki. Jeszcze większy odsetek jest w małżeństwach. Na 288 małżeństw - 103 zawarte za granicą.galaxico
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 45
- Odpowiedz
Komentarze (45)
najlepsze
GUS liczy urodzenia zagraniczne, ale wkłada je do osobnych statystyk. Urodzenia są traktowane terytorialnie, czyli wskaźnik dzietności jest wyliczany na podstawie urodzeń żywych "wykonanych" na terenie Polski przez matki posiadające pozwolenie na pobyt stały lub faktycznie zamieszkałe w
Polki miały najgorszą dzietność kobiet w Danii w 2024 roku TFR na poziomie ~0,95
''Dziecko urodzone w Niemczech może uzyskać obywatelstwo niemieckie na zasadzie "prawa ziemi" (ius soli), jeśli przynajmniej jeden z rodziców legalnie mieszkał w Niemczech przez min. 5 lat (wcześniej 8 lat, nowe przepisy ułatwiają) i posiada stały pobyt (lub mieszkał legalnie przez min. 8 lat przed zmianami, teraz to 5 lat i zezwolenie na pobyt).''
''Dziecko urodzone w
Żywiec - około 160, miasto 30 tysięcy,
Kołobrzeg - około 140, miasto 43 tysiące,
Sosnowiec - około 890, miasto 190 tysięcy,
Mysłowice - około 620, miasto 72 tysiące (miasto z najwyższą ilością przestępstw na tysiąc mieszkańców)....
@Krynioslaw: Ja prdl, zakładając średnią długość życia 80lat, to za 80lat populacja będzie wynosić około 11tys ...
Dzietność bezwzględna nie jest taka niska jak się podaje - ta jakas zatrważająca ilość panien i kawalerów w wieku 40 lat to przerysowanie -
Jakoś w Izraelu daja radę. Trzeba tylko chciec strzelać w niechciany element a nie dawac sie dzgac na granicy.
@donald-trup: zawsze możesz się zgłosić i pomogać rodzinom z dziećmi z wadami genetycznymi które dożyją do 10 lat