Polki miały najgorszą dzietność kobiet w Danii w 2024 roku TFR na poziomie ~0,95
Polskie imigrantki miały najniższą dzietność w Danii wynoszącą poniżej 1 dziecka na kobietę. Jak widać nawet w takim kraju jak Dania gdzie jest przyzwoity socjal i rynek pracy Polki nie chcą rodzić dzieci. Czy mała ilość dzieci to współcześnie element polskiej sfeminizowanej kultury?galaxico
Pieniądze z tego tytułu im się nie należą, ale chyba dobrze, że człowiek może robić co chce.
- BO IM SIĘ NIE CHCE.
- BO MOGĄ MIEĆ ROSZCZENIA.
- BO MAJĄ KARIERĘ.
- BO TO DUŻO ZACHODU
- BO TO NIEMODNE
Mem już trochę nieaktualny - pracę w biedronce zastąpiły tzw. bullshit jobs, tj. nie produkujące żadnej realnej wartości prace w korporacjach i dużych firmach. Bo Polki są WYKSZTAŁCONE (kij, że po filologii, socjologii i innych gunwokierunkach) i nie skalają swoich rączek fizyczną pracą.
Kobiety dostając przywileje od mężczyzn zaczęły być hipergamistycznymi bestiami, skoro i tak ktoś na dziecko będzie łożył (jak nie ojciec to państwo). Te nieliczne "starej daty" zostały zalane "wyzwolonymi", która da to tu, to tam, tu u czarnego a tam u ciapaka.
Kobiety budzą się dopiero jak mają 30 lat i kupują kotka/pieska i przelewają na nie w sposób niezdrowy swoje matczyne uczucia, zszargane
@ukradlem_ksiezyc: beciaki też się budzą bo nie chcą być beciakami i nie wchodzą w związki z przebolcowanymi pannami po 30stce.
I nie ma związków, nie ma związków to i rodzin i dzieci. Impas.
Generalnie co śmieszne to wszystkie te religijne madrości na życie okazuje się, że są całkiem przemyślane i aż dziw bierze że ktoś tak ładnie zebrał zasady ludzkiego funkcjonowania w społeczeństwie i ubrał to