"Nielegalna wycinka kilkuset drzew w obszarze Natura 2000 w Toruniu"
"Toruński magistrat zgłosił na policję nielegalną wycinkę kilkuset drzew w lesie łęgowym na Kępie Bazarowej w obszarze Natura 2000; drzewa zostały powalone siekierami. Miasto apeluje o pomoc w ujęciu winowajców."paramedix
Bo wiesz, jedno ścięte po pijanemu w szalonym zwidzie drzewo to jeszcze rozumiem że jakiś wandalizm. Ale ileś tam drzew wyciąć siekierka to nie jest robota na chwilę, za tym jakiś zamysł musi iść, jakiś cel. Jeśli by chodziło o samo pozyskanie drewna to są metody (przestępcze) lepsze szybsze i mniej inwazyjne akustycznie, niż klepać siekierką ileś godzin
Wszystko się da zrobić. Przykład zamku w Stobnicy.
Najtrudniejsze w tej lokalizacji, przede wszystkim z takim widokiem, to pozyskanie terenu.
Od początku jestem zdania, że to celowa robota pod
No urwa jak?!
Dodatkowo jeśli te drzewa nie były na terenie LP to żadko kto tam się porusza a w takiej porze roku to tym bardziej.
Nikt nie znajdzie winnych
Ktoś przytuli kasę za to drewno
@ArtyQ: ale zabierze