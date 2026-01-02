Amazon podwyższył normy o 100% - pracownicy pracują ponad siły
Amazon w magazynie w Sosnowcu zwiększył normy o 100%. "Niech Polska dowie się, jak naprawdę wygląda >nowoczesna praca< w centrach logistycznych giganta, który zarabia miliardy kosztem ludzi, którzy tę machinę napędzają"galaxico
Komentarze (39)
To samo jest w UK, mieszkałem z rodakami jacy młodzi, sprawni, wytrzymali tam pól roku.
Tak to działa. Mało kto to widzi. W Poznaniu było to samo, że obóz, wyzysk, nieludzkie warunki. I jak się otwarł Amazon, posnania i volkswagen powiększył kadrę wynagrodzenia