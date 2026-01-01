Czyli wychodzi na to, że 'brzuszek piwny' to nie tylko kwestia estetyki, ale błędne koło: mało ruchu -> niski teść -> insulinooporność -> jeszcze większy brzuch. A potem zdziwienie, że po 30-tce człowiek czuje się jak zużyty kondensator. Panowie, badajcie hormony, bo cukrzyca to nie rurki z kremem, tylko bilet w jedną stronę do problemów z nerkami i wzrokiem