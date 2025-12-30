nie jestem fachowcem, ale taka jedna moja znajoma pracowała jako grafik tam, lata temu, układała ogłoszenia o przetargach, ustawa mówiła że taki przetarg, pamiętam głównie o nieruchomości państwowe, musiał być publikowany w gazecie ogólnopolskiej, jednocześnie większość polskich urzędów szerokiej maści miały prenumeratę na tą gazetę, perpetuum mobile...