Agora szykuje duże zwolnienia. 120 osób z "Gazety Wyborczej" i Gazeta.pl
Sześć spółek z grupy Agora chcą pożegnać się z maksymalnie 166 pracownikami. Zwolnienia obejmą m.in. "Gazetę Wyborczą" i Gazeta.pl.VoxClamantisInDeserto
tym razem Kiszczak i UB im nie pomoze rozwozeniem wybiorczego g***a do kioskow ruchu.
Kiszczaka juz nie ma, kioskow ruchu nie ma, czas aby wybiorcza w koncu podzilila ich los 🤷
@Miszczu_wszystkiego: chłopie popraw ten komentarz, bo sugeruje, że jakby wywalić feminatywy to by się dobrze czytało ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jesteś, jak moja żona:
JA - popraw kochanie włosy
ONA - co? już Ci się nie podobam? widzę to od dawna, nie zaprzeczaj!!!
@kanis-sapiens: Dlaczego?
To fajną babę sobie znalazłeś xD
+ oni robią zwolnienia kawałek po kawałku żeby nie było zwolnienia grupowego