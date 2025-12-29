Przy tak postawionym ultimatum, muszę kliknąć ZAKOP.

Nie poprę żadnego rolniczego protestu. Roszczeniowi rolnicy niczym się nie różnią od górników. Patrzą tylko na swoje sakiewki, wiecznie płaczą że im źle (a bo nieurodzaj, a bo klęska urodzaju) i ciągle krzyczą "dej". W dupie mają współobywateli i kraj.

Na wejściu do UE najwięcej zyskali, chociaż najwięcej protestowali i nadal chcą protestować, tyle że tym razem już nie w Ursusach C360 (to ci bogatsi),