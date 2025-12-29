Mapa protestów rolników 30 grudnia 2025
Mapa protestów rolników 30 grudnia 2025 r., przygotowana przez Oddolny Ogólnopolski Protest Rolników (OOPR) przeciw umowie Merkosul. Jeżeli popierasz walkę rolników z Merkosul naciśnij "wykop"jarekcda
@Wejszlo: miałem już okazję stracić czas na staniu w korku bo sobie protestują i nie wpłynęło to pozytywnie na moje nastawienie do rolników.
@ApoIIo: Nie chcę, atakujesz wesoło chochoła. Jak tam reszta traktorzystów, którzy tam byli i za nim jechali? Oburzyli się? Ściągnęli tę szmatę i gościa zrugali, czy też chcieli ruskiego miru dla Ukrainy i Brukseli i nie reagowali?
@ApoIIo: Pewnie tam byłeś, jadąc za tym prawdziwym polskim putinistą z Polski.
@KubaGrom: Płacisz i masz główną. W końcu Wykop to portal tworzony przez użytkowników. ( ͡° ͜ʖ ͡°)
No i ma rację. Z tą różnicą jedynie że nie jest po prostu spoko tylko jest turbo strategiczna. Bo to nie tylko dostęp do wielkiego rynku ale i strategicznych minerałów jak np lit.
@Anomalocaracid: ale wiesz że kierowcy nie anulują tej umowy?
Takie blokady to jak branie zakładników przez terrorystów. Ci źli wykorzystują niewinnych ludzi do ugrania własnych celów.
Nie poprę żadnego rolniczego protestu. Roszczeniowi rolnicy niczym się nie różnią od górników. Patrzą tylko na swoje sakiewki, wiecznie płaczą że im źle (a bo nieurodzaj, a bo klęska urodzaju) i ciągle krzyczą "dej". W dupie mają współobywateli i kraj.
Na wejściu do UE najwięcej zyskali, chociaż najwięcej protestowali i nadal chcą protestować, tyle że tym razem już nie w Ursusach C360 (to ci bogatsi),
Wprawdzie jeszcze nigdy nam tego nie zrobiła, ale to tylko znak jak bardzo przeciw nam knuje.