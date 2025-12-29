a kiedy uokik opublikuje badania i śledztwa lokalnych zmów cenowych?



dosłownie co drugi polak żyje ciągle stacją paliw skolima ale nadal jego mózg nie przetworzył że różnice na cenach paliw to nawet 50gr w detalu pomiędzy miastami, gminami ale nie, oni widzą tylko winę tuska!

tak tusk każe sprzedawać benzynę za 5,90 a nie 5,35 obecnie.....



chore społeczeństwo do którego od lat nie docierają fakty że są dymani i ruchani na paliwach