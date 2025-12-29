Za miesiąc kończę 5-letni proces ze spółdzielnią o podzielniki. Wg rozliczeń zużywam 1/5 energii bloku. Podczas gdy w sezonie odkręcam czasem w salonie jak są zimniejsze dni. U siebie w pokoju nie odkręcam w ogóle bo mi za gorąco. A wszystko dzięki sąsiadom, którzy cały sezon grzeją kaloryferem z łazienki.



I mam przeczucie, że sprawa będzie przegrana, bo 2 biegłych, którzy wiem że są poukładani z firmami, które produkują podzielniki, zrobiło taką Pokaż całość