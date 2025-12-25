Świat powinien przyjąć kalendarz nowojuliański, gdyż jest dokładniejszy. Kalendarz juliański spóźnia się wobec faktycznej daty o 1 dzień co 128 lat (11 minut i 14 sekund w skali roku, stąd prawosławni mają Boże Narodzenie 7 stycznia), kalendarz gregoriański o 1 dzień raz na 3322 lat (27 sekund w skali roku), a nowojuliański jedynie 2 sekundy w skali roku, co daje opóźnienie o 1 dzień co... 31 tysięcy 250 lat.