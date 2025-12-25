Grekokatolicy przechodzą na kalendarz gregoriański. Od 2026 roku święta będą wsp
Kościół greckokatolicki w Polsce zdecydował o przejściu na kalendarz gregoriański. Oznacza to, że od 2026 roku katolicy będą wspólnie świętować.GrimoaldStarszy
Komentarze (45)
@vanschout: niby argument sensowny ale chyba przy 3300 lat jakos to ogarniemy
Jest to dawne prawosławie, które jakieś 400 lat temu ponownie zjednoczyło się z kościołem Rzymskim. Dogmaty i reguły są zachodnie, plus kalendarz u uznanie papieża, ale tradycje obrządku pozostały wschodnie.
No właśnie do do konca-oprócz tego że uznali zwierzchność papieża nic się nie zmieniło, zresztą nikt tego od nich nie wymagał.. Zresztą nawet Rosja przeszła na kalendarz gregoriański, a kalendarz liturgiczny pozostał po staremu. Dopiero Cerkiew Ukraińska się od tego odwróciła, jako symbol oddzielenia się od macierzy.
Ma to swoją zaletę. Na stacjach paliw, w szpitalach, sklepach całodobowych czy restauracjach. Pracodawcy mają możliwość ustawić grafik tak, by nie było luk w obłożeniu pracą.