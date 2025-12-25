Polska pracuje nad bronią przyszłości, która usmaży drony.
To będzie niewidzialna tarcza. Urządzenie emituje bardzo krótkie, ale niewiarygodnie intensywne impulsy mocy, które w ułamku sekundy są w stanie zakłócić pracę elektroniki drona lub całkowicie ją unieszkodliwić. Wysyła w stronę intruza precyzyjnie wymierzoną, niewidzialną błyskawicę, która smaży jego układyKapitanTorpedal
Wynika to w głównej mierze z braku tradycji w inwestowanie. Większość bogatych przedsiębiorstwo w Polsce, swoje pieniądze zawdzięcza kradzieży i machlojkom, nie inwestycjom w produkt, czy ciężkiej pracy.
Z resztą, ostatnio mamy tego dobitny przykład w postaci firmy zajmującej się perofskitami.
Dlatego zakopuje ten stek bzdur.