Szwedzka Teoria Miłości
Kobiety wolą zamawiać nasienie przez internet, umarłych znajduje się w ich mieszkaniach po dwóch latach. Tak wygląda rzeczywistość w Szwecji. Zobaczcie ten porażający dokument.Facetpo40
Komentarze (63)
Ja tam w Polsce czytałem o ludziach co przeciekali przez sufity do sąsiadów albo znajdowano ich po roku mimo, że mieli rodziny, dzieci itp.
Brzmi smutno, ale nie zamierzam nic zmieniać, pasuje mi to.
@N4lesnik: Zwyczajnie mleko zamawiaj- będzie widać stos pod drzwiami. ¯\(ツ)/¯
@Morf: jakby to bylo masowe zjawisko byloby o tym duzo, duzo glosniej - bo te szpitale nie dawaly by fizycznie rady az tyle osob przyjac
Opis znaleziska:
Świeża dostawa już jedzie!
co to za gównoportal xD
Kojarzycie film "Teściowie" z 2003 (remake identycznego filmu z 1979)? Michael Douglas gra tam ojca panny młodej i jednocześnie agenta CIA. Z racji zajęcia jest często nieobecny w domu i jego córka praktycznie go nie widuje, kontaktują się przez listy i wiadomości. Jej przyszły mąż krytykuje jego brak przebywania z rodziną i pyta kąśliwie czy nasienie też wysłał pocztą.
Wtedy to była komedia. Do głowy mi