Normalnie #afera #dhl #allegro #paczkomaty
Nie polecam używania opcji wysyłki DHL poprzez Allegro a dlaczego ?
Wszystkie paczki poprzez DHL są zawracane do nadawców BEZ kolejnej próby umieszczenia ich w paczkomacie lub w innym pobliskim urządzeniu odbiorczym. A sytuacja dolewa oliwy do ognia jeszcze bardziej że wczoraj ok 16:20 stałem przy paczkomacie DHL i widzę jak kurier wrzuca na pakę moją paczkę zamiast dać mi ją do ręki bo mówi że nie mam miejsca xD zrobiłem zdjęcia auta i napisałem do centrali zarówno allegro jak i DHL. Lepiej odesłać paczkę na drugi koniec Polski niż mi dać ją do ręki i po sprawie :D
Jak standardowo była opcja Paczkomaty Inpostu to nigdy z tym problemu nie miałem. Teraz przez DHL to jest jakiś dramat ale to przestroga dla Was żeby nie korzystać z tej opcji bo zwyczajnie walą w ch...a.
PS. Dziś mam kolejne trzy paczki zamówione przez DHL i zapewne będzie to samo.
Komentarze (57)
@andre_van_danswijk: Działania Allegro ostatnio mocno nie sprzyjają InPostowi i jak się wnikliwie nie przyjrzysz, to zmienią ci z domyślnego InPostu na ich wynalazki - to raz. Dwa - jak wybierasz dostawę kurierem to nie wiesz jakim kurierem to przyjdzie, po prostu masz do wyboru "Kurier" i koniec. Dowiadujesz się już po za kupie.
Nie to że bronię kuriera ale pewnie oni muszą to wsadzić do paczkomatu żeby był w systemie ten fakt zarejestrowany a nie tak z ręki do ręki
Jak najbardziej da się doręczyć każdą taką przesyłkę do ręki, tylko trzeba poświęcić czas na kontakt do kadr, podać im numer przesyłki, a ni w systemie swoim dopiero widzą kto jest odbiorcą.
Wtedy wystarczy taką osobę zweryfikować i można wydać do ręki. To że w ostatnim
Jakim problemem dla kuriera jest włożenie tej przesyłki do paczkomatu żeby odbiorca ją wyjął po paru sekundach? Paczka zaliczyła paczkomat, nie była przekazana z ręki do ręki, wszyscy zadowoleni.
Kto chce szuka sposobu, kto nie chce - powodu.
@HardWax: U mnie dwa razy w ciągu dnia przywożą i odbierają. Około ósmej rano i drugi raz około szesnastej. Czasami nawet w niedzielę.
W przypadku faktycznie za dużych wymiarów podał by dane adresowe klienta i kazał doręczyć na finalny adres odbiorcy, ewentualnie taką paczkę kurier może przekierować do innego punktu, np najbliższej Żabki.
Jakby kurier taki był nie ogarnięty i kilka dni woził paczkę, to dostał by notę, czyli karę finansową kilkaset złotych,
Jakby nie dawali przesyłek do doręczenia to by z dnia na dzień wolumen przechowywany na magazynie rósł codziennie o setki tysięcy przesyłek, gdzie mieli by to trzymać?
Faktycznie w ostatnio przez allegro w okresie black friday - święta