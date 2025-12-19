W UK oficjalnie uchwalili podatek od przejechanego dystansu
Ale nie dla spalinówek tylko nawet dla plugin i elektryków. Wcześniej tylko wspominali. Teraz przeszli do czynów. W najnowszym Budżecie kanclerz ogłosiła wprowadzenie nowej formy opodatkowania pojazdów elektrycznych i hybrydowych. 3p i 1,5p za milę.4pietrowydrapaczchmur
- #
- #
- #
- #
- 79
- Odpowiedz
Komentarze (79)
najlepsze
Jak ma auto to znaczy że ma pieniądze, a te należą się państwu w podatkach.
Rząd już wie jak je wykorzystać. XD
Żadne podatki nie są idealne, ale wg. mnie wliczanie tego w paliwo było dość sprawiedliwe, bo korzystający z dróg łożyli na nie średnio proporcjonalnie do tego ile przejechali.
Skoro coraz więcej samochodów na drogach jeździ bez paliwa, to znaczy że robi się dziura w budżecie którą trzeba jakoś załatać i opłata za kilometry
@komuchy:
I te 20mld poszło na krajówki i autostrady.
A lokalnie samorządy np. w 2023 wydały 35mld na drogi.
O ile paliwa płynne da się łatwo akcyzować pod kątem opodatkowania za poruszanie się pojazdami, to prądu się tak potraktować nie da.
Zwłaszcza uwzględniając własną produkcję z fotowoltaiki, czy możliwość ładowania z gniazdka w domu (bo z ładowarek publicznych jeszcze by się dało).
Państwa nie zrezygnują z istotnych wpływów z podatku akcyzowego, który ogromnym składnikiem ceny paliwa (i tak naprawdę to on powoduje że jazda na prądzie jest tańsza, czy
Ten "skomplikowany system" jest już i tak w każdym samochodzie
@Hasz5g: A to jak jeździsz autem spalinowym po prywatnym torze, to zwracają ci akcyzę z paliwa? xD
@or4nge: no tak by było najsprawiedliwiej - podatek drogowy uzależnić od klasy wagowej auta (głównie chyba nacisku na oś) i ilości przejechanych kilometrów.
Z reszta mamy tak opodatkowany prad mocno ze panstwo na tym tylko zarobi
@milo1000: już znawcy od "śmiercionośnych i ważących 5 ton elektryków" Cię minusują ( ͡º ͜ʖ͡º)
Już widzę te kręcenie (hackowanie) liczników XD