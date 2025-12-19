Dla wszystkich którzy bóldupiom na krytpo, że spekulacje etc. to chyba nigdy na giełdzie nie byli. ¯\(ツ)/¯

Różnica misie kolorowe polega na tym, że bardziej opłaca się wam jako szaraczkom wpłacić te 5k na krypto i odcinać kupony niż wrzucić to na lokatę g---o zarobić i jeszcze zapłacić podatek. xD Kurtyna ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )