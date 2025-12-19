XTB z licencją na Cyprze. Kryptowaluty spot coraz bliżej, ale nie w Polsce
Grupa XTB wykonała kolejny krok w kierunku wejścia na rynek kryptowalut w formule innej niż dotychczasowe kontrakty CFD. Broker poinformował o uzyskaniu licencji na działalność krypto na Cyprze, wydanej przez lokalny nadzór finansowy. To ważny sygnał strategiczny.ForexClubPL
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 48
- Odpowiedz
Komentarze (48)
najlepsze
Lepiej żeby ludzie spekulowali na bitcoinie niż tak jak w polsce inwestuje się w
@daniel-doe: Robisz przelew w USD z USA. Powiedzmy 1000 USD. Płacisz opłatę w USA,
Chcesz żeby powstały kolejne firmy w stylu Biance, Bitpanda, Trezor, Coinbase, CoinStats, Blockpit ... to mają być te innowacyjne i rozwojowe
Komentarz usunięty przez autora
dużo łatwiej zdobyć tam licencje na takie rzeczy jak fundusze inwestycyjne czy kasyna online niż w innych krajach
XDDD. Ktoś tu nigdy w Limassolgradzie nie był.
Różnica misie kolorowe polega na tym, że bardziej opłaca się wam jako szaraczkom wpłacić te 5k na krypto i odcinać kupony niż wrzucić to na lokatę g---o zarobić i jeszcze zapłacić podatek. xD Kurtyna ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ostatnie zamieszanie przy ustawie o krypto pokazało, że na Wykopie sami specjaliści, a teraz nagle nie ogarniacie podstawowej informacji.