Wiele wirusów i bakterii wewnątrz komórkowych jest wstanie ubić komórki rakowe, są znane przypadki że nawet oszczędza te zdrowe tylko są dwa problemy:

- bakterie/wirusy karceno-fagi będą się próbować dostosować do 'jedzenia' zdrowych komórek.

- komórki rakowe nawet w jednym raku u jednego pacjenta są rożne genetycznie i funkcjonalnie to prowadzi do mutacji i defakto ewolucji raka w kierunku odporności na nowe środki komórkobójcze