Bakteria jelitowa żaby eliminuje kom nowotworowe u myszy pojedynczą dawką
Pojedyncza dawka E. americana podana dożylnie myszom z rakiem jelita grubego całkowicie wyeliminowała nowotwory u każdego leczonego zwierzęcia, zapewniając stałą ochronę. Kiedy później myszy ponownie wystawiono na działanie komórek nowotworowych, u żadnego z nich nie rozwinęły się nowe nowotwory.KrolWlosowzNosa
https://www.youtube.com/watch?v=BuJntoUThRk
- wiesz Stefan, że to niezły pomysł - tego jeszcze nie robiliśmy
- bakterie/wirusy karceno-fagi będą się próbować dostosować do 'jedzenia' zdrowych komórek.
- komórki rakowe nawet w jednym raku u jednego pacjenta są rożne genetycznie i funkcjonalnie to prowadzi do mutacji i defakto ewolucji raka w kierunku odporności na nowe środki komórkobójcze
@pomaranczowyogorek: Twoje Ciało Twój wybór ;)