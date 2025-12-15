Cześć.
Powadzę mały sklep na Allegro. Raczej jako dodatek, bo średnio się ta platforma nadaje jako główne miejsce do handlu i sensownego zarobku.
Właśnie sobie robiłem porządki w aukcjach i nagle widzę, że jedna z moich aukcji dostała oznaczenie dostawy za 14 dni. Myślę sobie co jest? Jak ktoś nie siedzi w tym ich p---------u, to warto wiedzieć, że te czasy dostawy widoczne przy miniaturkach aukcji ustala Allegro (niby wg średniego czasu wysyłek sprzedającego), wg swojego ułomnego algorytmu - często to nie ma nic wspólnego z deklarowanym czasem wysyłki.
Oczywiście napisałem do Allegro, ale czego się spodziewam? Dostanę odpowiedź o tym, że to algorytm i mam zamknąć ryja.
Patrzę na inne aukcje - tam jest normalnie. Ale coś mnie tknęło i sprawdziłem asortyment z kawami. I każda z tych aukcji ma 14 dni na dostawę. I sprawa stała się jasna. Bo to są aukcje spoza SMART. Nadaję to własnym kurierem - bo mi się to bardziej opłaca.
Allegro nawet pisało o tym maila. Że wszystkie aukcje spoza SMART, nie będą miały oznaczenia "dostawa przed świętami". Ale brak jakiegoś oznaczenia, a przywalenie 14x dłuższego czasu wysyłki, wbrew deklaracji sprzedawcy - to duża różnica. Znając życie pod jakiś paragraf to podpada, nawet jeśli to ich podwórko.
Oczywiście screen z aukcji, żeby nie było, że wymyślam:
Także - kolejny materiał na książkę o Allegro, taką niezbyt przychylną, a pomyśleć, że jestem na tej platformie raptem od maja....
Właśnie miałem dziś dorzucić kaw do aukcji, w sumie bez sensu teraz to robić, bo kto mi to kupi? Potencjalny zarobek psu w żopę.
