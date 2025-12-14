Poczytajcie komentarze.
@donatien-de-sade: Podobnie kiedys będzie płakało Wpolityce i TV Republika, że Ukraińcy opuszczają Polskę a w ich miejsce zostają pakistańscy spawacze :)
@Grymas-Tysiaclecia: muszę Cię zmartwić: Ukraińcy nie opuszczą Polski i to z wielu powodów. Są blisko ojczyzny, uczą się polskiego, za ich życia Ukraina nie zbliży się poziomem życia do Polski (tak jak Polska do Anglii), robią obywatelstwo polskie a ich dzieci będą miały więcej wspólnego z Polską niż z Ukrainą. Dla części z nich Polska to taka Ukraina za dobrobytu bez korupcji, oligarchii itd.
A my sumie
nie ma to jak przesadne mniemanie o sobie
Robią tą polscy ciemciembiorcy, sól tej ziemi. To oni nam sprowadzają ten kolorowy motłoch z największych dziur trzeciego świata.
Ogromną cegielke w tym mają także twoi prawilni prawacy od brauna, boska, gaśnic i innych memcemów!
@prawilny_prawak: lewacy krzyczą, że chcą sprowadzać i sprowadzają. Prawacy krzyczą, że nie chcą sprowadzać i sprowadzają i mówią, że to wina lewactwa. Ale głupiemu wyborcy to wystarczy.