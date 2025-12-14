DSA wprowadza cenzurę w krajach UE [OPINIA]
"Jednak im dłużej przyglądamy się wdrażaniu DSA, tym wyraźniej widać, że pod szlachetnymi hasłami kryje się potencjalnie najskuteczniejszy system kontroli narracji, jaki kiedykolwiek powstał w Europie'nickjuzmam
- #
- #
- #
- #
- #
- 28
- Odpowiedz
Komentarze (28)
najlepsze
Jak nie będzie rewolucji pokroju rewolucji francuskiej to wszyscy się obudzimy w korei północnej.
Może nie w tym czego ludzie chcą, może nie w tym czego potrzebuja, ale jest najlepszy !!!11!!!
To jest najlepsze co nas w całej historii spotkało, bo kiedyś była bieda, a teraz znowu jest, ale mamy własną propagandę sukcesu, a niedługo więzienia dla opornych którym eurokołchozowy mir nie pasuje.
Niech żyje popis i eurokołchoz z jego wartościami talmudu i wielkim