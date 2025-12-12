Gdyby nie dojazdówka to kierowca KIA by wcisnął gaz do dechy, auto w sekundę by przyspieszyło do 300 km/h i nic by się nikomu nie stało. Niestety pech chciał ze akurat KIA miała dojazdówke, a na dojazdówce tej limit był do 80 km/h. Wina kierowcy KIA. Jak w ogóle śmiał wyjeżdżać na drogę. Żaka należy przeprosić, wypuścić i wypłacić odszkodowanie ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )