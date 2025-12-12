Ekspert ma wątpliwości dotyczące wypadku bmw na A1. Mamy jego opinię.
Obrońca Sebastiana M. adw. Katarzyna Hebda złożyła do akt prywatną opinię. Próbuje kwestionować przebieg wypadku.longer21011
- #
- #
- 27
- Odpowiedz
Obrońca Sebastiana M. adw. Katarzyna Hebda złożyła do akt prywatną opinię. Próbuje kwestionować przebieg wypadku.longer21011
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (27)
najlepsze
Gdyby chociaż tak było.
Gdyby nie nagranie to Majtczak w ogóle nie zostałby powiązany z wypadkiem. Przecież organizacja policyjnopodobna początkowo zakwalifikowała te dwa rozwalone samochody jako dwa odrębne i niepowiązane ze sobą zdarzenia.
W tym kraju wciąż obowiązują standardy sowieckie. Przy popełnianiu przestępstwa liczy się przede wszystkim KTO je popełnia :/
Bo z nagłówka mam się domyślić że Kia jechała na dojazdówce i to był powód wypadku, a nie to że Seba leciał 300.
Ale w artykule jest to samo?
To że znaleziono dojazdówkę to jest całkiem normalne po takim dzwonie - tak jak i leżały tam zabawki i różne inne graty które zapewne wypadły z samochodu.
Koła z samochodu wbrew pozorom łatwo nie odpadają (no chyba że są odkręcone, ale to zostawia wyraźne ślady), a jak się wyrywają to z całkiem sporą częścią zawieszenia, co nie pozostawia żadnych złudzeń co do tego czy samochód jechał na
Ile zapłacili temu ekspertowi za te brednie? A może to jakiś YouTube'owy filozof w stylu Grzanki vel. inne nicki, spod których głupoty pitoli.