To kolejna sytuacja pokazująca, jak duży chaos panuje wokół polityki migracyjnej. Miał być lot deportacyjny, wszystko zaplanowane, a Frontex w ostatniej chwili odwołuje operację i domaga się wyjaśnień po zmianach w polskich przepisach. Wygląda to na brak spójności i komunikacji między instytucjami, a w efekcie decyzje zapadają na ostatnią chwilę i rodzą więcej pytań niż odpowiedzi. Dla opinii publicznej to kolejny sygnał, że system działa na pół gwizdka....