Mieli opuścić Polskę. Frontex anulował lot z Radomia
Frontex odwołał czarter planowany do przewiezienia grupy Pakistańczyków. Agencja chce wyjaśnień po zaostrzeniu przepisów wobec uchodźców.Emerald84
Komentarze (21)
https://pracownik.kul.pl/tomasz.sieniow
@Emerald84: "Since 2024 he is a member of the Fundamental Rights Officer's Consultative Forum at FRONTEX"
Skrót AI:
Głównym źródłem konfliktu były diametralne różnice zdań między kierownictwem Frontexu a unijną Komisarz Europejską odpowiedzialną za politykę migracyjną, Ylvą Johanson.
1. Sprzeczna Wizja Komisarz Johanson: Komisarz Johanson, określana jako była
@tenji: spora część już odczuwa. M. in. dlatego w Niemczech partią z największym poparciem jest AfD, a kanclerz Merz ma rekordowo niskie notowania, gorsze niż Scholz ¯\(ツ)/¯
w latach 90 niemiaszki trzepały każde auto z które przekraczało granice, i było można
jak zaczęła sie nawała imigrantów to udawali że nie można uszcelnić granic miedzy państwami no nie da sie
a potem jak chcieli ograniczyć napływ Ukraińców, to szybko ustawili posterunki policji tuż za granicą i trzepali busy i vany
jak sie chce to sposób sie znajdzie
latającym dywanem? Może wrota teleportacyjne? ¯\(ツ)/¯ Dziwna historyjka.