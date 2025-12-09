Sąd odrzucił pozew napisany przez ChatGPT.
Mezczyzna zlecił ChatGPT sporządzenie pozwu o odszkodowanie. Wynik? Sąd Okręgowy we Wrocławiu powództwo oddalił. Okazało się, że AI nie tylko pomyliła podstawy prawne, myląc Kodeks cywilny z ustawą Prawo zamówień publicznych, ale wręcz "delikatnie zmieniła przepisy" na korzyść powoda.gerwazy-oko
@danielo86: nom... tak jak autokorekta... xD
Może sam artykuł wygenerowany na podstawie prompta AI 😁
Pewno już pytali ;)