Ludzie nie rozumieją nadal że to nie sztuczna inteligencja, tylko analizator danych. Jakie dane wejściowe taki efekt. Gdyby gość wysylil się, znalazł podobne sprawy, jakieś pozwy podobne, wziął z nich numery przepisów, wkleił treść przepisów albo linki do ich treści, opisał swoją sytuację z detalami, itd. Itd, jak najwięcej danycb wejściowych kierunkujqcych na napisanie pisma, to wtedy pismo miałoby ręce i nogi. Trzeba się sporo wysilić aby przekroczyć ten moment w którym Pokaż całość