AI rozwiązała 30-letni problem matematyczny
Prof. Sankowski: Modal AI Aristotle rozwiązał Problem Erdősa nr 124 bez prowadzenia za rękę i zajęło mu to 6 godzin. To może oznaczać potężne przyspieszenie postępu nie tylko w matematyce, ale we wszystkich dziedzin, które na niej polegają od fizyki po zaawansowaną inżynierię.cieliczka
https://www.medonet.pl/zdrowie/wiadomosci,rewolucja-w-leczeniu-raka--ai-tworzy-precyzyjne-terapie-w-kilka-tygodni,artykul,33283568.html
@jagoslau: nie, ktora moze bedzie skuteczna. Leki to ciagle ruletka - bedzie dzialac lub nie. Na to lub na cos innego. Nie zmienia jednak faktu ze AI sie przydaje. Gdybysmy mieli pelen model ludzkiego dziala z wszystkimi zaleznosciami to co innego - ale do tego jeszcze daleko.
To nie pierwszy taki przypadek:
https://itreseller.pl/alphaevolve-algorytm-google-ktory-przyspieszy-rozwoj-technologii-i-nauki/
https://deepmind.google/blog/alphaevolve-a-gemini-powered-coding-agent-for-designing-advanced-algorithms/
1. Jest dobrze. 2. Nie jest dobrze.
Masz absolutną rację! 😀💪
@Trapez1337: kiedy osiągniemy osiagniemy utrzymanie kubików w stabilnosci przez te kilka minut?
@Polasz: drugie AI