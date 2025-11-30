"stratosfera – temperatura rośnie tutaj ze względu na pochłanianie części promieniowania UV przez ozon."

Niestety nie do końca. To atomy tlenu O2 pochłaniając fotony promieniowania UV przekształcają się w ozon O3. To tlen chroni nas przed promieniowaniem UV a warstwa ozonowa jest wytworem (produktem) tego procesu. Sam ozon nie chroni przed UV. Reakcja: O2 + foton UV -> O3 + singlet O. Oczywiście plus jakiś foton IR, żeby energia się zgadzała i Pokaż całość