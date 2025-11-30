Co sprawia, że atmosfera Ziemi ma warstwy?
Co sprawia że niektóre składniki atmosfery są nierównomiernie rozmieszczone i czy jakiś proces mógłby znacząco zmienić strukturę atmosfery?Lifelike
- #
- #
- #
- #
- #
- 24
- Odpowiedz
Co sprawia że niektóre składniki atmosfery są nierównomiernie rozmieszczone i czy jakiś proces mógłby znacząco zmienić strukturę atmosfery?Lifelike
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (24)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
@Icek_Baumann: *to
Komentarz usunięty przez autora
Uśmiechajcie się
Niestety nie do końca. To atomy tlenu O2 pochłaniając fotony promieniowania UV przekształcają się w ozon O3. To tlen chroni nas przed promieniowaniem UV a warstwa ozonowa jest wytworem (produktem) tego procesu. Sam ozon nie chroni przed UV. Reakcja: O2 + foton UV -> O3 + singlet O. Oczywiście plus jakiś foton IR, żeby energia się zgadzała i
@CzteryTrzeciePiRdoTrzeciej: Półprawda. To jest tylko część cyklu ozonowego.
Ozon ze względu na trójatomowa cząsteczkę i bogactwo struktur mezomerycznych ma szeroki zakres pochłaniania, szczególnie silne jest pasmo Hartleya w zakresie 220-310 nm (UVB), dla tego zakresu ozon to bardzo silnie pochłaniający filtr. Zawartość ozonu w warstwie