TikTok i Facebook tylko za zgodą rodziców. Unia wzięła się do roboty
Odcięcie dzieci od social media to zaskakująco dobry pomysł Parlamentu Europejskiego. Koniec końców skorzystamy wszyscy.starnak
@sylwke3100: a co jeżeli bot założy konto poza UE (ʘ‿ʘ)
@sylwke3100: no tylko boty i rycie psychiki nieletnim to realne problemy, a to co opisujesz to wymyśły na siłę
@karolbanas1982: Gry komputerowe albo taka czy inna muzyka to tylko produkty do konsumpcji masowej. Media społecznościowe to narzędzia wpływu targetujące indywidualnie i ich szkodliwość powoli zaczyna być mierzalna. Gdyby np. tekst słuchanej piosenki był zależny od algorytmu który określa co 'chcesz' usłyszeć to też byłaby to panika moralna?
Moja żona mi odpowiadała jak w podstawówce na zakończenie ósmej klasy był bal i jedna z dziewczyn przyszła w miniówce i pończochach samonośnych. Nauczyciele zdębieli a chłopcy z klasy mieli zbiorowy wylew spermy do mózgu xD Po fakcie została wezwana matka ale nie miała sobie nic do zarzucenia ¯_(ツ)_/¯
To tylko anegdota ale w latach 90 też była taka patologia choć oczywiście była raczej powszechnie piętnowana. Dziś