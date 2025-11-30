Włochy wprowadzają karę dożywocia za kobietobójstwo
Włoska Izba Deputowanych przyjęła we wtorek jednomyślnie i definitywnie ustawę, wprowadzającą przestępstwo kobietobójstwa i karę dożywocia za taką zbrodnię. Pierwszy (słuszny) komentarz pod artykułem: kolejna dyskryminacja, a co by szkodziło wszędzie, zamiast kobieta wpisać człowiek ?royhawk
Komentarze (53)
najlepsze
Facet zabija kobietę dożywocie.
Czego nie rozumiecie?
Przecież może zabijać faceta nawet dłużej, oni tego nawet nie sprawdzają.
@PIAN--A_A--KTYWNA: gdzie tak jest?
Włoskie piz*y wolą być faszystami żyjącymi w faszystowskiej karykaturze państwa niż powiedzieć swoim inżynierom że w Europie się nie gwałci i nie zabija bab. Co za dno. Za jakiś czas, przy obecnej sytuacji politycznej i w celu wyrównania niesprawiedliwości społecznych - to tam być może uchwalą "promocję" że za zabicie Żyda do odsiadki będą 3 lata mniej "no bo przecież Netanyahu to zbrodniarz"