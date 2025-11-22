Cenzura na UJ. Wybitny psycholog ostro: "To naganna decyzja"
Wykład dr. Tomasza Witkowskiego został usunięty z programu konferencji UJ po jego wpisie na Facebooku. Teraz głos zabrał prof. Dariusz Doliński, gość tej konferencji - i ostro skrytykował decyzję organizatorów, mówiąc wprost o "nagannych" działaniach.VoxClamantisInDeserto
@mlotek_to_uniwersalna_odpowiedz: i uczą na uczelni wyższej, rzekomo najlepszej w Polsce...
Przy okazji, nie widziałem że ktokolwiek używa tego zwrotu - "oderwane granatem od rzeczywistości".
Cenzurują go, bo lobby psychoterapeutów jest w naszym kraju silne, a zawód psychoterapeuty nie jest regulowany, i każdy może prowadzić psychoterapię, nawet jak będzie to szkodliwe dla osób w psychoterapii.
A on obnaża to wszystko:
https://youtu.be/zZhnQ46pTlk
@Arkass: Tylko że właśnie gdybym należał do lobby psychoterapeutów to chciałbym uregulować ten zawód, żeby zmniejszyć podaż.