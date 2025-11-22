Nie
wszyscy superbohaterowie noszą peleryny. Niektórzy po prostu siadają,
uśmiechają się, czekają aż krew spłynie do woreczka, biorą tabliczkę
czekolady - i wychodzą. A potem, ratują komuś ratuje życie. Tak po
prostu. Często przez wiele lat.W
Polsce jest ponad 650 tys. krwiodawców. 75% z nich to mężczyźni; a
ponieważ rocznie mogą jej oddać o połowę więcej niż kobiety, można
oszacować, że 9 na 11 kropel krwi zużywanej w operacjach, wypadkach i
produktach pochodnych, pochodzi od mężczyzn.Dziś zaczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa. Dziękujemy!
75% dawców krwi w Polsce w 2024 roku to mężczyźni.

Nie wszyscy superbohaterowie noszą peleryny. Niektórzy po prostu siadają, uśmiechają się, czekają aż krew spłynie do woreczka, biorą tabliczkę czekolady - i wychodzą. A potem, ratują komuś ratuje życie. Tak po prostu.
Komentarze (141)
najlepsze
Komentarz usunięty przez autora
https://wykop.pl/wpis/78781251/rozdajo-kojarzycie-akcje-pare-dni-temu-co-koles-ro
Kojarzycie akcje parę dni temu co koleś robil rozdajo z czekoladami wedla?
Wygralem i przyszly pociete w pol xD powod? Ze niby bym je sprzedal ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Ciekawe ile wzwodów dzięki mnie zaistniało :)
Jak chodziłem oddawać krew to zawsze brali płytki, bo tej grupy nikt nie chce.
Ale za to jestem uniwersalnym biorcą i mogę se przetaczać co chcę :)
Moje 0 rh- to ściągali nawet przy gorszych wynikach xD