Nie wszyscy superbohaterowie noszą peleryny. Niektórzy po prostu siadają, uśmiechają się, czekają aż krew spłynie do woreczka, biorą tabliczkę czekolady - i wychodzą. A potem, ratują komuś ratuje życie. Tak po prostu. Często przez wiele lat.W Polsce jest ponad 650 tys. krwiodawców. 75% z nich to mężczyźni; a ponieważ rocznie mogą jej oddać o połowę więcej niż kobiety, można oszacować, że 9 na 11 kropel krwi zużywanej w operacjach, wypadkach i produktach pochodnych, pochodzi od mężczyzn.Dziś zaczynają się Dni Honorowego Krwiodawstwa. Dziękujemy!



