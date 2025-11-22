Prof. Góralczyk: jako Europa jesteśmy na drodze do skansenu
"Europa być może za bardzo uwierzyła w to, co wyznawała. Nie dostrzegła znaków ostrzegawczych, że rośnie Światowe Południe i tzw. wschodzące rynki, począwszy od Chin i Indii".VoxClamantisInDeserto
@Kaser: Aaaa widać że doświadczony wróżbita! Z czego czytałeś? Fusy z kawy czy szklana kula?
Politycy wychowali się na absurdalnej idei że "oznacza to punkt końcowy ewolucji ideologicznej ludzkości i uniwersalizację zachodniej demokracji liberalnej jako ostatecznej formy rządu ludzkiego".
Dzięki temu przespali 30 lat i obudzili się po czasie w kompletnie innych realiach geostrategicznych.
W Europie do tego dalej sądzi się że zachód rządzi światem, ma prawa narzucać jakieś moralne
Sorry ale to idiotyzm a reszta swiata to wykorzystala.
@onepnch: każdy kto nie ma wysokich kwalifikacji, ale takich nam tu nie potrzeba, natomiast wszyscy specjaliści po kilku latach pobytu w Niemczech czy innej Skandynawii uciekają do USA.
@onepnch: Wiesz co to indukcja? Teraz tak jest, a jak będzie za X lat?