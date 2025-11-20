Bolesna egzekucja niemieckich strażniczek z obozu Stutthof II wojna światowa
Po zakończeniu procesu, 31 maja 1946 roku, 11 oskarżonych, skazanych za zbrodnie przeciwko ludzkości, otrzymało wyrok śmierci przez powieszenie. Wśród nich było pięć kobiet, które wcześniej brutalnie traktowały więźniów w obozie Stutthof. Cztery z nich płakały i błagały o życie.tomekk125
Wermacht miał 18 milionów żołnierzy i nie był zwykłą armią, brał udział w egzekucjach i innych zbrodniach
SS liczył 190 tysięcy żołnierzy
Cała reszta niemieckiego narodu korzystała aktywnie na pracy przymusowej, grabieży i zbrodniach.
Myślicie, że po wojnie się z tym pogodzili i przyznali: "już nie będziemy"?
Schowali swój rasizm, poczucie wyższości w domach, wychowali tak swoje dzieci i wnuki.
Te firmy powinny mieć embargo na sprzedaż w całej Europie. Do dzisiaj właściciele nie wytłumaczyli się z pracy przymusowej, grabieży i ekonomii obozowej. Zbudowali podwaliny dominacji przemysłowej na tym, a część przez całe życie była z tego dumna.
Dokładnie tak jak my (jako „cywilizowany” świat) robimy teraz. Ale o tym lepiej nie mówić bo po co
@Kossa1313: ja nie piszę, że trzeba każdego "katować", ale w takich przypadkach gdzie, wszystkie, ale to wszystkie dowody wskazują sprawcę bez pola do interpretacji, a do tego brutalnego wielokrotnego mordercy i sadysty, jakim bił np. Ted, uważam, że w takim przypadku śmierć nie powinna być prosta i bezbolesna. Skoro był w stanie mordować godzinami
